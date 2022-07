Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cyklisté, buďte opatrní

ZNOJEMSKO: Na řádně vybaveném kole jezděte s přilbou a před jízdou žádný alkohol ani jiné drogy.

V rámci preventivní akce s názvem „Na kole jen s přilbou“ jsme tento týden cyklistům připomínali, že jsou velmi zranitelní účastníci silničního provozu a z toho důvodu je důležité dodržovat zásady bezpečné jízdy a dbát na svoji viditelnost. Rozdávali jsme jim různé reflexní pásky, tyčinky a přívěsky. Někteří obdrželi také zvonky na kola, láhve na pití, cyklolékárničky i alkotestry. Cyklistům jsme též zdůrazňovali, že jsou řidiči nemotorových vozidel a že všichni řidiči (motorových i nemotorových vozidel) nesmí řídit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Jako alternativu osvěžujícího nápoje od nás obdrželi nealkoholická piva. Dále jsme dospělým cyklistům doporučovali, aby si hlavu chránili přilbou (ze zákona je to povinné pouze pro děti - osoby mladší 18 let). Ochranná bezpečnostní přilba může významně zmírnit následky při pádu nebo střetu s jiným vozidlem. Jezděte opatrně a obezřetně, abyste vždy dorazili v pořádku do cíle. V průběhu letních prázdnin plánujeme další obdobné preventivní akce zaměřené na cyklisty.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 14. července 2022

