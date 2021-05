Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklisté, buďte opatrní nejen na cestách, ale i na cyklostezkách!

ZLÍNSKÝ KRAJ: Od začátku roku evidujeme už 76 nehod s účastí cyklistů.

Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a při kolizích mohou být následky velmi vážné, především po střetech s motorovými vozidly. Dopravní nehody s účastí cyklistů se ale často stávají i na cyklostezkách, kde platí stejná pravidla jako na ostatních komunikacích. Proto nabádáme všechny, kdo se na cyklostezkách pohybují k velké obezřetnosti a ohleduplnosti. Od začátku letošního roku naši dopravní policisté v kraji šetřili 76 dopravních nehod s účastí cyklistů.

Druhý květnový víkend se ve Vsetíně na cyklostezce střetli dva cyklisté. Sedmašedesátiletý muž při jízdě na horském jízdním kole objížděl skupinku chodců, která se nacházela při okraji cyklostezky. Při objíždění vybočil vlevo ke středu cyklostezky v okamžiku, kdy už byl předjížděn sedmapadesátiletým cyklistou. Došlo ke střetu cyklistů, při kterém utrpěli oba zranění. Starší z mužů lehké a mladší cyklista těžké zranění, se kterým byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice. Dechové zkoušky byly negativní. Tato stezka je společnou stezkou pro chodce a cyklisty, takže obě skupiny účastníků se zde mohly pohybovat. Na společné stezce platí pravidlo, že cyklista nesmí ohrozit chodce a stejně tak chodec nesmí ohrozit cyklistu, obě skupiny účastníků jsou teda zcela rovnoprávné a musí se vzájemně respektovat.

O tom, že se cyklisté musí mít stále na pozoru, svědčí následující dopravní nehoda, kdy žena nečekaně vstoupila do cesty cyklistovi na cyklotrase mezi Vsetínem a Dušnou. Cyklista upozorňoval muže a ženu, kteří šli při okraji cesty zvonkem, i přesto mu žena do jízdní dráhy znenadání vešla. Oba upadli po střetu na zem, přičemž pro chodkyni přijela, a se zraněním ji odvezla rychlá záchranná služba. Dva cyklisté se zase nedávno střetli v Rožnově p. Radhoštěm, kde šestasedmdesátiletá cyklista při předjíždění jedenatřicetiletého muže na kole nedodržela dostatečný odstup a řídítky zachytila o předjížděné jízdní kolo. Cyklista utrpěl po pádu z kola lehké zranění.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je cyklista řidič nemotorového vozidla a i pro něj platí zákaz požívání alkoholu před a během jízdy. V letošním roce evidujeme 16 nehod, kdy byli cyklisté opilí. Opilý čtyřiapadesátiletý cyklista například srazil čtyřleté dítě, které mu náhle vběhlo do jízdní dráhy v obci Újezd. Cyklista při dechové zkoušce nadýchal 1,2 promile alkoholu. Dítě vyvázlo s lehkým zraněním. Čtyři promile v dechu měl v dopoledních hodinách jedenapadesátiletý cyklista, který havaroval na silnici II. třídy v Hošťálkové. Ten při nájezdu ze silnice na chodník zachytil pedálem o obrubník a havaroval do vozovky. S lehkým zraněním ho odvezla rychlá záchranná služba do nemocnice.

Od začátku roku evidujeme 76 dopravních nehod s účastí cyklistů, z nichž byly v 25 případech účastníky ženy a v 51 případech muži. Cyklisté při nehodách utrpěli 4 těžké zranění a 57 lehkých. Celkem 16 cyklistů bylo při nehodách pod vlivem alkoholu. Dalších 76 cyklistů jsme od začátku roku přistihli při silničních kontrolách pod vlivem alkoholu.

Cyklista je účastníkem silničního provozu, a to jako řidič nemotorového vozidla a proto musí znát v potřebné míře pravidla silničního provozu a při jízdě po silnici nebo po stezce pro cyklisty se jimi řídit. Rovněž pro něj platí základní pravidla pro pohyb v dopravě, a sice ohleduplnost a opatrnost.

Dalšími pravidly pro cyklisty jsou například: při jízdě na kole nesmí cyklista vést ruční vozík ani psa na vodítku. Pokud je v blízkosti silnice stezka pro cyklisty, pak ji cyklista musí použít. Předtím, než se rozhodneme vjet na cyklostezku, doporučujeme se podívat na dopravní značku, abychom věděli, o jaký typ stezky se jedná, jak se na ní máme pohybovat a jaké skupiny účastníků tam můžeme potkat.

Jestliže jede cyklista po oddělené stezce pro chodce a cyklisty, pak musí jet pouze v pruhu určeném pro cyklisty a nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. Pokud je cyklostezka smíšená, tak jako v případě nehody dvou cyklistů ve Vsetíně s těžkým zraněním, tak platí pravidlo, že cyklista nesmí ohrozit chodce a stejně tak chodec nesmí ohrozit cyklistu, obě skupiny účastníků jsou teda zcela rovnoprávné a musí se vzájemně respektovat. A v případě, že se jedná stezku pro cyklisty, tak ta je primárně vyhrazena cyklistům.

Cyklista také musí myslet na to, aby měl své jízdní kolo řádně vybaveno, tak by měl zajištěnou bezpečnost jízdy v případě snížené viditelnosti, aby nejen viděl na cestu, ale byl také řádně vidět. Rovněž doporučujeme používání cyklistické přilby nejen dětem do 18 let, které ji mají ze zákona povinnou, ale i dospělým.

21. května ´2021, mjr. Mgr. Lenka Javorková

