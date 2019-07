Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cyklisté a inlinisté buďte obezřetní

KARLOVARSKÝ KRAJ – Dbejte na svou bezpečnost.

Krásné slunečné počasí láká sáhnout po našem jízdním kole, koloběžce či kolečkových bruslích. Je však potřeba si uvědomit, že i použití těchto sportovních pomůcek či dopravních prostředků má svá pravidla, která je potřeba dodržet, aby nedošlo k našemu úrazu nebo úrazu někoho v našem okolí.

Nejdříve je potřeba uvést, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Před prvním vyjetím na pozemní komunikaci je potřeba zkontrolovat zda jsou brusle či kola zcela v pořádku. Je nutné dohlídnout na dotažení šroubů kol a koleček či řádné napnutí řetězu jízdního kola. Dále je důležité mít při všech sportovních aktivitách oděv k tomu určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky pádu byly co nejmenší.

U jízdy na kolečkových bruslích doporučujeme užití ochranné inline helmy, chráničů na zápěstí, předloktí či kolena. Kolečkové brusle by měli být opatřeny alespoň jednou brzdou. V případě, že jízdu na bruslích zcela neovládáte, vyhněte se přeplněným inline drahám či náročnějšímu terénu.

Cyklisté by měli mít na paměti, že jejich kola by měla být osazena povinnou výbavou a v rámci jejich bezpečnosti i výbavou nepovinnou.

Za povinnou výbavu jízdního kola, se považuje:

• Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kolo pro děti předškolního věku nemusí být vybaveno přední brzdou, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),

• zadní odrazka červené barvy,

• přední odrazka bílé barvy,

• odrazky oranžové barvy musí být umístěny na obou stranách šlapek a ve výpletu předního i zadního kola,

• volné konce trubky řídítek, či páčky brzd musí být spolehlivě zaslepeny.

Za snížené viditelnosti musí být kolo dále opatřeno bílým světlometem vpředu jízdního kola a zadním světlem červené barvy v zadní části kola. Dále se při jízdě na kole doporučuje mít blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky, lékárničku atd.

Každý cyklista by měl myslet zejména na svou bezpečnost, proto se všem doporučuje užití ochranné helmy, která je pro cyklisty mladší 18 let povinná. Dále je doporučováno oblečení jasných barev opatřené reflexními prvky, aby byl cyklista dobře vidět ve dne i v noci. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek a musí se plně věnovat řízení. Na kole by neměl telefonovat, jíst ani kouřit. Zákaz požívání alkoholických nápojů platí i pro cyklisty, neboť také cyklista je účastníkem provozu. Při jízdě na kole musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Další z důležitých pravidel, které cyklisté v mnoha případech nedodržují je, že smějí jet jen jednotlivě za sebou, nikoliv vedle sebe.

Milí sportovci pamatujte na to, že povinná i nepovinná výbava jízdního kola či ochranné pomůcky na inline bruslích chrání především Vás a Vaše zdraví.

nprap. Mgr. Věra Hnátková

11. 7. 2019

vytisknout e-mailem