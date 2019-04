Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklista upadl na kole a narazil hlavou do sloupu

KDYNĚ - Po dvou dnech vyhledal lékařské ošetření a byl vrtulníkem transportován do nemocnice v Plzni. Hledáme svědky jeho pádu.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody. K dopravní nehodě došlo v blíže nezjištěné době dne 30. března 2019 v ulici Nádražní ve Kdyni. Osmačtyřicetiletý cyklista jedoucí na jízdním kole nezjištěné značky ve směru od vlakového nádraží do centra Kdyně při průjezdu levotočivé zatáčky vjel na pravý okraj komunikace, přes obrubník vjel na chodník, kde z kola spadl a hlavou se udeřil o sloup veřejného osvětlení. Dne 1. dubna 2019 okolo deváté hodiny ráno šel cyklista se zraněním na ošetření k praktickému lékaři. Po ošetření byl cyklista vrtulníkem transportován do nemocnice v Plzni.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

2. dubna 2019

vytisknout e-mailem