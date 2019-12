Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklista srazil v Napajedlech chodce

ZLÍNSKO: Hledáme svědky této nehody.

V úterý 3. prosince 2019 jednu hodinu po poledni v centru Napajedel vešel chodec do jízdní dráhy cyklistovi, který jel po cyklostezce, aniž by se přesvědčil o tom, zda může cyklostezku bezpečně přejít. Po vzájemné srážce cyklista i chodec upadli. Oba muže převezli záchranáři s lehkým zraněním do nemocnice.

Žádáme všechny kolemjdoucí nebo řidiče projíždějících vozidel, kteří byli svědky nehody, k níž došlo na Masarykově náměstí v Napajedlech, aby se ozvali na linku tísňového volání policie – 158 kvůli jejímu řádnému objasnění.

Děkujeme

11. prosince 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

