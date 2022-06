Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklista se na cyklostezce srazil s traktorem, život mu zachránila přilba

ČESKOLIPSKO - Řidič traktoru se na cyklistu vyřítil z křoví.



O tom, že se jezdit na kole s upevněnou cyklistickou přilbou opravdu vyplácí, se v neděli přesvědčil na vlastní kůži 51letý muž z Prahy. Ten si vyjel z Kokořínska na Cvikovsko přes Českou Lípu, kde se kolem půl druhé odpoledne napojil na cyklostezku Písečná. Zatímco po silnici projel bezpečně zhruba 45 kilometrů, osudnou se mu málem stala jízda na vyznačené cyklostezce.

Nedaleko českolipského sídliště Špičák poblíž lesíka se na něj totiž znenadání ze vzrostlých křovin, které zde lemují cyklostezku, vyřítil traktor s přední nástavbou s vidlicemi. Cyklista se mu pro krátkou vzdálenost a stížené rozhledové možnosti neměl šanci vyhnout a narazil do něj. Náraz byl tak prudký, že rozlomil rám jeho jízdního kola. Následně cyklista přeletěl přes řidítka a dopadl na zem.

V duchu už se pomalu loučil se životem, ale ten mu zachránila cyklistická přilba. Její vzorek se cyklistovi dokonce otiskl do kůže na hlavě a zůstává tam doteď. S jeho souhlasem zveřejňujeme jeho fotografii, abychom varovali ty, kteří přilbu nosit odmítají, před těžkými a smrtelnými úrazy hlavy.

Zraněného muže převezla zdravotnická záchranná služba sanitou do českolipské nemocnice, kde zůstal jeden den na pozorování. Při pádu z kola utrpěl odřeniny a stěžuje si na bolesti krční páteře. Lékaři ho už propustili do domácí péče, nicméně záleží na tom, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet dál. Pokud ho budou následky pádu omezovat v běžném způsobu života a nebo se u něj zdravotní komplikace ještě rozvinou, hrozí řidiči traktoru trestní stíhání pro přečin ublížení na zdraví z nedbalosti. On ani cyklista nebyli pod vlivem alkoholu. Škoda na jízdním kole a dalším zničeném vybavení cyklisty činí zhruba 50 000 korun.

30. 6. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

