Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklista pod vlivem alkoholu

TRHANOV – Policisté kontrolovali muže jedoucího na bicyklu. Výsledek dechové zkoušky cyklisty se blížil ke třem promile alkoholu v krvi.

Dne 11. června 2019 v 21:15 hodin jel po pozemní komunikaci II. třídy č. 195 od Hadrovce směrem na Trhanov pětačtyřicetiletý muž na jízdním kole. Byl zastaven a kontrolován domažlickými policisty. Ti jej vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Dobrovolně se podrobil dechové zkoušce. Odborné měření provedené elektronickým analyzátorem bylo s pozitivním výsledkem 2,81 promile alkoholu v krvi.

V souvislosti s tímto případem je třeba zopakovat, že stejně jako řidič motorového vozidla ani cyklista nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou, během jízdy nebo v době, kdy mohl být pod jejich vlivem. Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun. Závažnější jednání opilého cyklisty může být kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Při ukládání trestu není cyklistovi ukládán trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola, stejně tak nemůže být cyklistovi zadržen řidičský průkaz. Tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není. Důležité je zmínit i to, že nošení helmy je v České republice povinné pouze u cyklistů do 18 let. Ovšem helma je velmi důležitá a i dospělí cyklisté by bez ní neměli jezdit. Všem cyklistům přejeme hodně šťastných kilometrů v sedle jízdního kola!



por. Mgr. Dagmar Brožová

12. června 2019

vytisknout e-mailem