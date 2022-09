Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklista pod vlivem alkoholu

ROKYCANY – S téměř třemi promile nezvládl řízení a upadl z kola. Jel bez přilby a utrpěl zranění hlavy.

Dne 5. září 2022 v 18:30 hodin jel osmačtyřicetiletý cyklista se svým jízdním kolem značky Leader Fox v Rokycanech po chodníku v ulici Boženy Němcové. Nezvládl řízení a z jízdního kola upadl. Jel bez přilby a utrpěl zranění hlavy, se kterým byl převezen do nemocnice k ošetření a dalšímu vyšetření. Policisté jej vyzvali také k dechové zkoušce. Odborné měření elektronickým přístrojem bylo s pozitivním výsledkem 2,96 promile alkoholu v krvi. Policisté z dopravního inspektorátu evidují přestupek podle zákona o silničním provozu a upozorňují, že stejně jako řidič motorového vozidla ani cyklista nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou, během jízdy nebo v době, kdy mohl být pod jejich vlivem.

Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun. Závažnější jednání opilého cyklisty může být kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Při ukládání trestu není cyklistovi ukládán trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola, stejně tak nemůže být cyklistovi zadržen řidičský průkaz. Tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není. Důležité je zmínit i to, že nošení helmy je v České republice povinné pouze u cyklistů do 18 let. Ovšem helma je velmi důležitá a i dospělí cyklisté by bez ní jezdit neměli.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. září 2022

