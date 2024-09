Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cyklista měl srazit chodce a vážně ho zranit

TEPLICKO - Policisté hledají svědky tohoto střetu.

Dne 7. září 2024 ve 23:10 hodin mělo dojít v Bílině v ulici Nerudova u garáží k dopravní nehodě, kdy měl nezjištěný cyklista při jízdě po chodníku zezadu narazit do chodce. Následně z místa ujel, aniž by splnil svou zákonnou povinnost. Chodce převezla RZS do nemocnice s těžkým zraněním. Dechová zkouška u něj byla negativní.

Žádáme případné svědky, kteří mohou ke střetu poskytnout jakékoliv informace, aby se ozvali dopravním policistům na linku 974439260 nebo 158.

30. září 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

