Motocyklista havaroval ve Sloupu v Čechách, středně těžce se přitom zranil

ČESKOLIPSKO - Vrtulník ho transportoval do liberecké nemocnice.

Dnes krátce před 15. hodinou projížděl 47letý muž na motocyklu tovární značky Suzuki 750 po silnici III. třídy číslo 26846 ve směru od Maxova na Českou Lípu, když u koupaliště ve Sloupu v Čechách za levotočivou zatáčkou najel do obrubníku chodníku. Po nárazu upadl i s motorkou na silnici a přitom utrpěl středně těžké zranění. Zdravotnická záchranná služba ho letecky transportovala do liberecké nemocnice, kde ho převzaio do péče lékaři traumacentra. Okolnosti a příčinu nehodové události zjišťujeme. Motocyklista získal řidičské oprávnění k řízení motocyklů teprve před rokem.

31. 3. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

