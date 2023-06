Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklista havaroval a nadýchal přes tři promile

JABLONECKO – Cyklista, který havaroval v Josefově dole, následně nadýchal přes tři promile.

Včera v podvečer krátce před dvacátou hodinou se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v Josefově Dole – Antonínově. Třiapadesátiletý cyklista jel na jízdním kole ve směru od Albrechtic v Jizerských horách do Josefova Dolu, kde ve stoupání v mírné levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo vozovku do silničního příkopu a havaroval. Cyklista při této havárii utrpěl zranění, se kterým byl převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Ovšem na místě provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 3,20 promile. Jediné, co si cyklista pamatoval, bylo to, že pil pivo, ale už policistům nedokázal říci, kolik toho piva vypil a v jakém čase. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





26. 6. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem