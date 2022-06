Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklista havaroval

STRAŠICE – Zřejmě si nevšiml parkujícího vozidla, a když ho spatřil, prudce zabrzdil. Zablokovaly se mu brzdy a cyklista spadl na zem. Způsobil si těžké zranění.

Dne 8. června 2022 v 15:10 hodin jel sedmačtyřicetiletý muž na svém jízdním kole Kellys v obci Strašice z klesání směrem od centra k budově České pošty. Při tom si zřejmě nevšiml vozidla parkujícího u okraje komunikace. Na to zareagoval prudkým brzděním, kdy se mu zablokovalo přední kolo. Cyklista přelétl přes řídítka a spadl na komunikaci. Utrpěl těžké zranění a byl převezen letecky do nemocnice v Plzni. Vzhledem ke zranění nebyla provedena na místě dechová zkouška, ale byl vyžádán odběr krve v lékařském zařízení. Škoda na jízdním kole byla vyčíslena na 1 tisíc korun. Šetřením dopravní nehody policisté zjistili, že cyklista neměl za jízdy na hlavě nasazenou přilbu. Ačkoliv osobám starším 18 let zákon neukládá za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, nošením přilby během jízdy předcházejí cyklisté nebezpečným úrazům hlavy. Proto apelujeme na všechny cyklisty, aby za jízdy na jízdním kole ochrannou helmu používali!



