Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Cyklista byl vážně zraněn

HOLICE - Policisté hledají svědky střetu cyklistů a vozidla Opel.

Dnes okolo 11. hodiny došlo na náměstí T.G.M. v Holicích na Pardubicku k vážné dopravní nehodě, kdy se zde mělo střetnout vozidla a dva cyklisté. Vážně zraněnému cyklistovi (1945) na místě okamžitě poskytl první pomoc policista v civilu, který šel náhodou okolo. Následně si ho převzala do péče ZZS a vrtulník ho transportoval do nemocnice. Cyklistka (1944) byla se zraněním převezena do nemocnice sanitkou. Silnice vedoucí náměstím byla po dobu vyšetřování nehody zcela uzavřena.

Policisté žádají občany, kteří uvedenou nehodu přímo viděli, aby zavolali na linku 158 nebo dopravním policistům na telefonní číslo 974 566 254.



Přiloženo foto a video PČR.

9. září 2022

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

