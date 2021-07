Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklista bez přilby utrpěl při pádu z kola těžké poranění hlavy

ČESKOLIPSKO - Jeho zdravotní stav je stále vážný.

Ve středu kolem 21.30 vyjížděla zdravotnická záchranná služba k 35letému cyklistovi, který havaroval na místní komunikaci před základní školou v Pátově ulici v České Lípě a utrpěl těžké zranění na hlavě. Mladý muž je nyní stále ve vážném stavu v péči lékařů anesteziologicko resuscitačního oddělení Krajské nemocnice Liberec. místní komunikace, na které cyklista havaroval

Dopravní policisté zjistili, že muž spadl z kola potom, co na rovném úseku místní komunikace ztratil rovnáhu. A asi i víme, proč ji neudržel. Cyklista před nehodou navštívil restauraci, kde měl podle svědeckých výpovědí posedět tři hodiny a během toho času vypít několik piv a také odlivek tvrdého alkoholu. Dechovou zkoušku jsme u něj provést nemohli kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu, proto nyní čekáme na výsledek laboratorního zkoumání jeho krve testované na alkohol.

K tak vážnému úrazu ale vůbec nemuselo dojít, kdyby měl na hlavě připevněnou cyklistickou přilbu. Na to, že se cyklisté při pádu z kola bez ochranné přilby mohou těžce zranit, upozorňujeme veřejnost dlouhodobě. Ne každý ale naše varování vyslyšel. Ačkoliv zákon nevyžaduje od lidí starších 18 let, aby cyklistickou přilbu při jízdě používali, měli by ji nosit proto, že jim může zachránit život. A to je dobrý důvod !

23. 7. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Související dokumenty Prevence na cyklostezkách v kraji

vytisknout e-mailem