Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cvičení prověřilo všechny složky IZS

BLANSKO: Dva agresoři měli napadnout studenty a zaměstnance blanenské střední školy. /VIDEO/

Napadení studentů a zaměstnanců Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko bylo nosným tématem prověřovacího cvičení všech složek IZS. To odstartovalo ranní oznámení na policejní tísňovou linku o vniknutí dvojice pachatelů do budovy školy. Muž vyzbrojený střelnou zbraní a žena mačetou měli napadat studenty i zaměstnance školy. Policisté do akce postupně nasadili dostupné síly a prostředky. Oba agresory, byť jednomu z nich se podařilo z budovy zmizet, hlídky během půlhodiny zadržely a zajistily. Během řádění pachatelů byly zraněny a následně ošetřeny záchranáři a hasiči celkem tři desítky zraněných a jedna osoba útok pachatelů nepřežila. V průběhu zásahu záchranářů v budově vznikl požár, který hasiči lokalizovali. Stejně tak byl zlikvidován podezřelý kufřík, v němž měl být umístěný nástražný výbušný systém. Cvičení trvalo skoro dvě hodiny.

por. Bohumil Malášek, 13. června 2023.

