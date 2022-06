Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cvičení pořádkové jednotky v Dopravním podniku Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD LABEM - Policisté nacvičovali zásah proti "fotbalovým chuligánům"

V úterý 14.6. v areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem proběhl výcvik Krajské pořádkové jednotky KŘP Ústeckého kraje. Do vozovny dopravního podniku ve Všebořicích se sjely desítky policistů za jediným účelem, vyzkoušet a secvičit si nácvik násilného vstupu do autobusu MHD. Možnost tohoto typu nácviku se policistům tak často nenabízí, a díky spolupráci s Dopravní podnikem města Ústí nad Labem, si to policisté mohli vyzkoušet. Dopravní podnik poskytl Krajské pořádkové jednotce nejenom potřebné prostory pro výcvik, ale i trolejbusy, kde se mohla "skoro reálná" situace uskutečnit.

Ústí nad Labem 17. června 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

