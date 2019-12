Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Cvičení „Aktivní útočník“

Letiště Václava Havla v Praze se stalo terčem fiktivního útoku.

Terminál 1 pražského letiště se stal v noci z 26. na 27. listopadu dějištěm cvičení s názvem „AMOK“, jehož účelem bylo prověřit postupy a koordinaci policistů inspektorátu cizinecké policie Praha Ruzyně a ostatních složek letiště ve spojitosti s aktivním jednáním nebezpečných pachatelů.

Nic netušící cestující se odbavují na svůj let, v 1:17 ráno zazní výstřel. V první chvíli možná vůbec nechápou, co se děje. Když ale padnou další výstřely, vše je jasné. Každý z přítomných se snaží zachránit a utéct z dostřelu útočníka, který si tentokrát jako cíl vybral pražské letiště. I tak by se dala popsat jedna z pěti modelových situací, které simulovaly reálné způsoby útoku na odbavující se cestující a personál.

Úkolem bezpečnostních složek v takovéto situaci je co nejrychleji zamezit dalšímu jednání útočníka, eliminovat ho a zabezpečit prostor, kde k útoku došlo.Policie České republiky reaguje na obdobné případy, které se staly ve světě. Ať už je důvodem útoku cokoli, jedno je jisté, jeho cílem je zabít co největší počet osob ještě předtím, než bude jeho počínání zastaveno bezpečnostními složkami. Jeho útok bývá zpravidla promyšlený a dlouhodobě naplánovaný, nemá plán ústupu, nechce vyjednávat, ani se vzdát.To všechno jsou důvody, proč probíhají tato cvičení, která mají policisty a ostatní bezpečnostní složky na případný útok pachatel připravit.

Taktické cvičení, kterého se zúčastnili desítky policistů inspektorátu cizinecké policie, a téměř 300 zaměstnanců letiště, kteří se ujali role figurantů, splnilo svůj účel. Prověřilo naše postupy, připravenost policistů inspektorátu cizinecké policie a všech ostatních složek letiště na případný útok nebezpečného ozbrojeného pachatele. Spolupráce všech zúčastněných fungovala na velmi vysoké úrovni.

„Vzhledem k provozní vytíženosti Letiště Václava Havla bylo velmi obtížené cvičení v takovémto rozsahu zorganizovat. V tomto směru patří velké poděkování managementu letiště, který nám jej pomohl uskutečnit a taktéž všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastní realizaci“: řekl plk. Ing. Petr Šírl, vedoucí ICP Praha Ruzyně.

„Poděkování patří rovněž všem zúčastněným policistům a figurantům za skvěle odvedenou práci“: dodal plk. Mgr. Jindřich Váňa, zástupce vedoucího ICP Praha Ruzyně.

5. prosince 2019

kpt. Renata Grecmanová

tisková mluvčí ŘSCP

