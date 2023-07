Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Čtyřnohý parťák ve službě Policie České republiky

KRAJ - O spolupráci se svým služebním psem Mikym hovoří pprap.Michal Byrtus.

Rozhovor s psovodem Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pprap. Michalem Byrtusem. U policie pracuje již 15let a posledních 6 let se naplno věnuje služební kynologii. Zkušenosti pro výkon běžné služby nasbíral v rámci služebního zařazení na tísňové lince 158 v Praze, postupem času však zvítězila vášeň ke kynologii.

Jak dlouho se kynologii věnujete a co vás k ní zavedlo?

Dá se říci, že prakticky odjakživa. Výcvik psa pro mě není jen náplní práce ve službě ale i volnočasovou aktivitou. V rámci dobrých vztahů a proměnlivosti obsahu výcviku, cvičení pořádáme i ve spolupráci například s kolegy z cizinecké nebo vězeňské služby.

Jakého psího parťáka máte do výkonu služby?

Momentálně mám dva služební psy a to německé ovčáky. Mikymu je 3,5 roku a Brunovi jsou 2 roky. Mladší Bruno je aktuálně ve výcviku, kde se ještě učí, a Miky je připravený plně do služby. Než je pes zařazený do výkonu služby, musí projít náležitým výcvikem, který trvá zhruba 2 až 3roky.

Musí být Miky stále připraven k akci nebo má i dny volna? psovod Michal Byrtus a jeho parťák

Služební pes tráví se psovodem prakticky celý svůj čas. Ve většině případů máme psy doma a absolvují s námi nejen povinnosti spojené s výcvikem a prověřováním dovedností, ale jezdí také na výlety jako rodinní příslušníci. Samozřejmě mají své dny volna a zábavy.

Co musí službní pes umět a jak vypadá běžný výcvik?

Služební psi pomáhají při řadě úkonů. Jsou to například pachové práce, cviky poslušnosti a obranné práce. Musí zvládnout vyhledat jak osobu v terénu, objektu nebo v dopravním prostředku, tak označit věci, které nesou lidský pach v místě události nebo jeho okolí. Kromě vyhledání jsou cvičeni k zajištění bezpečnosti zakročujících policistů a při obnově veřejného pořádku. Účastníme se také preventivních činností, jako jsou například kontroly rekreačních oblastí, parkovišť a preventivně informačních akcí pro veřejnost s praktickou ukázkou nasazení služebního psa.

Každý psovod je vybaven materiálními a technickými pomůckami, které při cvičení používá. Forma každého výcviku se uzpůsobuje rovině modelových situací, které mohou nastat v praktických případech ve službě. Je stanoven úkol a cíl, který pes musí co nejefektivněji vyřešit. Po přípravě modelové situace následuje realizace zákroku. Ten se následně vyhodnocuje, a pokud je vše opakovaně zvládnuto, stanovíme si ztížení zákroku.

Co je pro psa motivací a odměnou?

Motivace je u každého pejska jiná. Pro některého je to pamlsek, pro jiného zase hračka. Přestože je Míky mlsoun, při výcviku je pro něj odměnou míček. Pes cvičí prakticky denně a musí ho to bavit.

Kdy naposledy a v jaké situaci byl nasazen služební pes Miky?

Poslední nasazení služebního psa Mikyho bylo na začátku července. Pátrali jsme po mladém muži, jehož rodina měla obavu o jeho zdraví. Přestože nám svědci ukázali směr odchodu muže, Miky nám po nasazení na pachovou stopu označil trasu jinou. Jeho práce byla ztížená silnými pachy zvířat z ohrady, přes kterou se vydal. To ho ale neodradilo a zanedlouho označil muže ve vysoké trávě, kde se schovával. Muže jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Zásluha na vypátrání mladého muže v krátké době patří právě Mikymu.

17.7.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

