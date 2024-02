Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Čtyřkolku dobře neukryl

HODONÍNSKO: Zloděj v jedné z navštívených chatek také nějakou dobu přebýval.

Spokojený musel odcházet ze zlodějské výpravy k rybníku nedaleko Dubňan zatím neznámý pachatel. Tam si vytipoval zahradní chatu čtyřiašedesátiletého majitele. Do víkendového příbytku se dostal po překonání plotu a následném poničení zámků. V chatě pravděpodobně několik dní přebýval a odcizil z ní akuvrtačku. Do sousední nezajištěné chaty, která je v rekonstrukci a nic v ní neodcizil, se dostal snadno. Na pozemku se mu ale zalíbila odstavená čtyřkolka. Tu odvláčel do nedalekého lesního prostoru. Tam ze stroje odmontoval registrační značku a zamaskoval ho větvemi. Jenže si nepočínal dost pečlivě. Při vyšetřování případu stroj v hodnotě nejméně dvacet tisíc korun přivolaní policisté snadno objevili a následně ho pak předali majiteli. Po zloději nadále pátrají.

por. Bohumil Malášek, 12. února 2024

Související dokumenty čtyřkolku_1202.mp3

Velikost souboru:676,1 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem