Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Čtyři vykradené sklepy

PŘÍBRAMSKO - Pachatelé rádi zaměřují svou pozornost na sklepy.

Zloději dobře vědí, že lidé ve sklepích skladují kola, lyže, nářadí, pneumatiky, potraviny apod. Hřeší na to, že občané používají u sklepních kójí pouze petlice s visacím zámkem, což pro ně není velkou překážkou. Navíc v obytných domech nezamykají vchodové dveře či přístupové dveře ke sklepům. Někteří dokonce vpustí cizí lidi do budovy. Pokud občané nechávají ve sklepích hodnotnější věci, měli by dbát na kvalitní zámky.

V době od 20. ledna do 13. února vnikl zatím nezjištěný zloděj do sklepní kóje v Příbrami a odcizil zde různé laboratorní vybavení, několik lahví vína, čisticí prostředky, koloběžku a nepohrdl ani stojánkem na vánoční stromek. Zanechal za sebou škodu ve výši 120 tisíc korun.

Dne 14. února odpoledne se vloupal kdosi do tří sklepů v Rožmitálu pod Třemšínem. Odnesl si odtud řetězovou pilu, prodlužovací kabel a dvě plechovky broskvového kompotu. V tomto případě vzniklá škoda činila pět tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

15. únor 2021

vytisknout e-mailem