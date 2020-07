Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Čtyři případy krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Vykradli obytný automobil či rekonstruovaný dům.

Dvojice mužů kradla v drogerii

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 25 a 26 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

V první polovině března letošního roku měla dvojice přijít do drogerie v Chebu. Každý z mužů si měl pod oblečení schovat toaletní vodu a následně měli společně prodejnu bez zaplacení opustit. Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu téměř 2 500 korun. Obě mužům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustili opakovaně.



Ze sklepa odcizil pneumatiky

Šestatřicetiletý muž z jedné menší obce na Sokolovsku se ve druhé polovině června letošního roku vydal do sklepních prostor panelového domu v Rotavě. Tam měl poničit petlici a vniknout do sklepa. Z toho měl poté odcizit čtyři pneumatiky a téměř sedm desítek dlaždic. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 6 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Rotava muži sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Vykradli obytný automobil

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže a sedmatřicetileté ženy, které obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Dvojice měla ve druhé polovině března letošního roku vniknout do obytného automobilu, který byl zaparkován před rodinným domem v Habartově. Z toho měli odcizit rybářské vybavení, čokoládové sladkosti, parkovací autokameru či televizor. Svým jednáním měli způsobit škodu téměř 20 tisíc korun.

Nyní dvojici v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustily za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.



Vnikl do rekonstruovaného domu

Čtyřicetiletý cizinec měl na konci května letošního roku vniknout do rekonstruovaného domu v Aši. Ten měl prohledat a nakonec z něj odcizit různé pracovní nářadí. Tím měl majiteli způsobit škodu téměř 10 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a čtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

31. 7. 2020

