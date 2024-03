Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Čtvrteční shromáždění zemědělců

Policisté dohlédnou na oznámené shromáždění, které se uskuteční v centru Prahy.

Ve čtvrtek 7. března se v Praze uskuteční protest zemědělců, kteří chtějí přijet se zemědělskou technikou do Prahy ze směru od Vestce, Kněževsi, Jesenice, Nové vsi II a Letňan. Nájezd techniky se očekává okolo 6 hodiny ráno a následně mají protestující v plánu jezdit okolo Letenských sadů po trase Nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů a dál po nábřeží k Úřadu vlády ČR. Tento okruh by měli účastníci shromáždění projíždět do 11 hodin a následně se přesunout před Úřad vlády ČR, kde by měli být do 13.30 hodin.

Pravděpodobně se bude jednat o několik stovek kusů techniky, která může zkomplikovat ranní a dopolední dopravu v centru Prahy na avizované trase okolo Lenských sadů. Motoristé by s tím proto měli počítat a přizpůsobit tomu své plány.

Na celý opatření bude dohlížet několik desítek policistů převážně z dopravní služby, kteří budou řídit dopravu a dělat vše proto, aby byla co nejplynulejší. V pohotovosti budou i kolegové z antikonfliktního týmu a pořádkové policie. Při přípravě opatření komunikujme jak se svolavatelem, tak i s dalšími subjekty, jako jsou například Magistrát hlavního města Prahy nebo pražský dopravní podnik.

mjr. Jan Daněk - 5. 3. 2024

vytisknout e-mailem