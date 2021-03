Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Čtvrteční dopravní nehodovost

KARLOVARSKÝ KRAJ – Namrzlá vozovka, nerespektování dopravního značení a rychlost.

Ve čtvrtek dne 4. března 2021 bylo na operační středisko policie Karlovarského kraje nahlášeno přes desítku dopravních nehod. I přes příznivé odpolední teploty v uplynulých dnech se v ranních hodinách stále setkáváme s namrzlou vozovkou, na které zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy osmadvacetiletá řidička vozidla Škoda. Na silnici II. třídy č. 221 ve směru od Pstruží na Merklín při projíždění levotočivé zatáčky dostala smyk a následně narazila do svodidel. Vzniklá škoda byla odhadnuta na téměř 90 tisíc korun. Policisté ženě za tento přestupek uložili na místě pokutu.



O dvě hodiny později se stala dopravní nehoda v Chebu v ulici Dragounská, ke které vyjeli místní dopravní policisté. Na tuto nehodu už však neměly vliv povětrnostní podmínky. Šestačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda na křižovatce s ulici Písečná neměl respektovat zde umístěné dopravní značení a vjet do křižovatky, kde do boku jeho vozidla narazil zde projíždějící automobil tovární značky Renault. Ten byl vlivem nárazu odhozen na oplocení domu, které bylo tímto poškozeno. Jeho řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen Záchrannou zdravotnickou službou do nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 140 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.



Sokolovští dopravní policisté vyjížděli k dopravní nehodě po čtvrté hodině odpolední do Habartova. Pětačtyřicetiletá řidička vozidla Audi při jízdě po silnici III. třídy č. 21233 od obce Lítov směrem do Habartova zřejmě nejela takovou rychlostí, aby byla schopna zastavit své vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Na uvedené komunikaci narazila do vozidla Škoda, které jelo ve stejném směru a jehož řidička měla snížit rychlost jízdy z důvodu odbočujícího vozidla. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky vozidla Škoda, která byla převezena na ošetření do nemocnice. Celková způsobená škoda byla odhadnuta na téměř 150 tisíc korun. Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.



Alkohol byl u všech řidičů vyloučen provedenou orientační dechovou zkouškou.



nprap. Eva Valtová

5. 3. 2021

