Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Čtvrté utkání finálové série se obešlo bez mimořádných událostí

ZLÍN, VSETÍN: Opatření se přesouvá opět do Vsetína.

Čtvrteční zápas finále druhé nejvyšší hokejové soutěže mezi Zlínem a Vsetínem skončil s pohledu policie bez mimořádných událostí. Přestože jsme v několika případech museli přistoupit i k použití donucovacích prostředků, tak byla závěrečná bilance poměrně příznivá.

Policisté během opatření zajistili čtyři osoby, a to z důvodů neuposlechnutí výzev zakročujících policistů či nedovoleného zahalování obličeje.

Celá série se nyní přesouvá opět do Vsetína, kde bude v sobotu v 17:00 hodin vhozeno úvodní buly v pořadí již pátého finálového klání. I na tento zápas chystáme adekvátní bezpečnostní opatření, do kterého bude nasazeno více než sto policistů z řad pořádkové či dopravní služby, na místě budou kriminalisté, policisté se služebními psy či členové antikonfliktního týmu.

Ve čtvrtek nastal v souvislosti s vyhrocenou finálovou sérií další posun ve vyšetřování výhružek, které během uplynulého víkendu obdržel jeden ze vsetínských brankářů. Na policisty se obrátil sám autor výhružné zprávy, který svého činu nyní lituje. Čtyřiadvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování, za což mu v případě prokázání viny hrozí v krajním případě až tříletý trest odnětí svobody.

7. dubna 2023, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem