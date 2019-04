Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Čtveřice osob zmlátila muže

CHOMUTOVSKO - Podezřelí poškozeného naložili do auta a ujížděli před policisty; Dala si pivo a víno a sedla za volant,..

Chomutovským policistům se podařilo dopadnout čtveřici osob, které podezírají z brutálního napadení muže z Chomutovska. Podle zjištění měli tři muži a jedna žena minulý čtvrtek v odpoledních hodinách v Chomutově na místě veřejnosti přístupném fyzicky zaútočit na poškozeného. Zmláceného muže měli následně naložit proti jeho vůli do auta a z místa odjet. Náhodný svědek zalarmoval policisty a ti okamžitě auto s podezřelou osádkou a zraněným mužem nalezli a začali pronásledovat. Po několika minutách se jim podařilo vozidlo zablokovat a osádku zadržet. Napadený muž skončil s vážným zraněním v nemocnici. Tři muže ve věku 22, 30 a 50 let a 45letou ženu policisté obvinili ze spáchání tří trestných činů - vydírání, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví. Policejní vyšetřovatel u dvou obviněných podal podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby, soud to však neakceptovat a propustil je. Za napadením údajně byly osobní spory. V případě uznání viny obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let.

Dala si pivo a vína a sedla za volant

Na obvodním oddělení v Jirkově skončila 32letá žena z Chomutovska. Tu předtím v sobotu večer při kontrole zastavili policisté hlídkové služby a zjistili, že žena před jízdou něco popila. Hodnoty se při opakovaných dechových zkouškách pohybovaly kolem 2,5 promile alkoholu. Po vystřízlivění si žena od policistů převzala sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Uvedla, že si dala pivo a víno. V případě uznání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

V alkoholovém opojení havaroval do pařezu

V noci ze soboty na neděli zasahovali policisté u dopravní nehody, která se stala ve Vejprtech. Řidič osobního auta vyjel mimo vozovku a havaroval do pařezu. Na příčinách nehody se pravděpodobně podepsal alkohol, který koloval mladému řidiči v krvi. Policisté mu naměřili 1,71 alkoholu v dechu. Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. I tento řidič, 26letý muž, je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Věc šetří dopravní policisté.

Rozbil výplň dveří a neuposlechl policisty

Sdělení podezření ze spáchání dvou trestných činů nyní čelí 27letý Chomutovan. Může za to jeho víkendová výtržnost. Policisté byli v noci přivoláni k poškození skleněné výplně vchodových dveří u chomutovské restaurace. Podezřelý muž údajně výplň rozbil skleněnou lahví. Po příjezdu policistů na místo však mladý muž měl odmítat jakoukoliv spolupráci a výzvy ze strany přivolaných policistů. Měl odmítnout i prokázání totožnosti. Hlídka muže zadržela, ten se tomu ale měl bránit. Kvůli aktivnímu odporu byli policisté nuceni použít donucovací prostředky. Muž si na chomutovském obvodním oddělení Černovická následně vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci. Hmotná škoda je odhadnuta na 5.900 korun.



por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

8. dubna 2019

