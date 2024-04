Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Čtrnáct dní po propuštění z vězení opět kradl

KROMĚŘÍŽSKO: Hrozí mu až tři léta za mřížemi.

Policisté objasnili sérii krádeží, které se udály v minulých týdnech na Kroměřížsku. Ty měl na svědomí jim známý recidivista, který se čtrnáct dní po propuštění z vězení opět ocitl v hledáčku policie. Poslední březnovou středu při návštěvě místního květinářství odcizil ze zásuvky prodejního pultu finanční hotovost dvacet tisíc korun. O pár dní později vešel do nezajištěného rodinného domu, kde byl načapán majitelem. Z domu utekl, aniž by stačil něco odcizit. O dva dny později pro změnu vnikl do neuzamčeného bytu v centru města. Z bytu si odnesl necelé tři tisíce v hotovosti, které nestačil utratit. Podezřelého prvosledová hlídka zadržela bezprostředně po činu. Peníze tak mohly být vráceny majiteli. Zmíněným skutkům navíc předcházela krádež potravin v jednom z místních supermarketů a pokus krádeže finanční hotovosti z příruční pokladny jedné z vinoték. Podezřelý muž se pod tíhou důkazů k uvedeným činům doznal.

Nyní šestadvacetiletému recidivistovi hrozí za trestné činy krádež a porušování domovní svobody až tři léta za mřížemi.

12. dubna 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem