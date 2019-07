Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

LIBERECKO – Dopravní nehodu s těžkým zraněním vyšetřovali liberečtí kriminalisté.

Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že hmyz má na lidské tělo bezesporu vliv. Hlavně v případech různých opuchlin, bodáků a boláků. Hmyzí „lezci i létavci“ mohou spoustu lidí vybízet také k jistým formám pohybové aktivity. Mnohdy až k akrobacii. Od úlev v podobě drbání červeňoučkých kousanců za využití roztodivných předmětů, nebo všeliké mávání různými končetinami, kreacemi skoro až artistickými, až po plácání jakýmikoli předměty po všem, co se v zorném poli jen pohne. Což o to, například na zahradě u krbu vcelku běžný úkaz, pokud však nemáte v ruce nůž nebo grilovací vidlici, kterou byste v klidu sedícího „orepelentovaného“ souseda mohli nešťastně proklát. Závažné problémy ovšem nastávají při řízení těžkých strojů.

Žena cestující svým automobilem v pondělí 17. července 2018 v dopoledních hodinách, silnicí první třídy nedaleko Frýdlantu, zahlédla ze zatáčky vyjet vůz. Namísto toho, aby automobil řízený 77letým mužem z Liberce jel v pruhu určeném pro jeho směr jízdy, mířil do protisměru. 36letá žena na nastalou situaci zareagovala pochopitelným snížením rychlosti. Protijedoucí vůz však stále pokračoval jejím směrem. Došlo tak k nevyhnutelnému. Následný náraz ženě způsobil těžká zranění, se kterými byla transportována do nemocnice.

Nyní nastává chvilka pro onoho šestinohého neurvalce. 77letý řidič uvedl jako možnou příčinu vyjetí do protisměru náraz nějakého velkého hmyzu do pravého oka, což zřejmě mohlo vést k rozostření vidění, které pak mělo neblahý vliv na dopravní situaci. Tvor měl do vozu vlétnout levým bočním oknem. I přes intenzívní snahu zabránit střetu se to muži již nepodařilo.

Vyšetřující policejní komisař se tedy zabýval i touto stránkou věci. Z vyhodnocení zadaných odborných posudků a vyjádření však vyplynulo několik zásadních informací, které dostatečným způsobem prokázaly, že za dopravní nehodu mohlo nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky bez ohledu na to, zda měl či neměl v oku hmyz. Nejen, že 77letý řidič bezprostředně po střetu nezmínil svou zdravotní indispozici zasahujícím zdravotníkům, kterým by poukázal na stav oka, ohledání havarovaného vozu vydalo další nesporný důkaz o zřejmě mylné interpretaci příčin. Okénka mužova vozu totiž byla zavřená. Zmínka o hmyzu tak zůstala pouze v rovině subjektivního řidičova sdělení, ale ani to nelze jakkoli paušalizovat.

Alkohol u obou řidičů byl vyloučen orientačními dechovými zkouškami. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 150tisíc korun.

Policejní komisař tak zahájil trestní stíhání 77letého muže jako obviněného ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví, za nějž mu může, v případě odsouzení, hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta.





2. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

