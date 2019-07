Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cizinka svojí jízdou ohrozila protijedoucího

HALŽE – TACHOV – Předpoklad, že byla pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, se nepotvrdil. Byla však zmatená a ve špatném psychickém stavu.

Tachovští policisté přijali ve středu kolem 22:30 hod. oznámení o nebezpečné jízdě osobního vozidla značky Ford, které jelo od obce Halže na Tachov a ohrožovalo ostatní účastníky provozu. Oznamovatel, který jel od Tachova, a protijedoucí auto mu vyjelo do jeho jízdní dráhy, se následně se svým vozem otočil a vyjel za fordem, od jehož kola měly odlétávat jiskry. O nebezpečné jízdě vyrozuměl policisty a vozidlo se snažil přepínáním světel a za pomoci klaksonu upozornit, aby zastavilo, což se podařilo až v Tachově v Zámecké ulici. Tam následně provedli kontrolu fordu a řidičky – 22leté cizinky – přivolaní policisté, kteří s ní provedli dechovou zkoušku i test na jiné omamné látky. Oba výsledky byly negativní. Žena se však chovala zmateně, byla ve špatném psychickém stavu a auto bylo na několika místech poškozené – včetně disku a pneumatiky pravého předního kola. Policisté proto s ohledem na její stav přivolali záchrannou službu, která si ženu převzala do své péče. Nebezpečnou jízdou a přestupky, kterých se žena dopustila, se nyní zabývají tachovští dopravní policisté. Ti také zjišťují veškeré okolnosti případu a to, zda k poškození vozidla nedošlo v souvislosti s případnou dopravní nehodou na území našeho okresu.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

26. 7. 2019

