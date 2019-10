Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizinecká policie využila opět přístroj "HEARTBEAT"

KRAJ - Během policejní akce zaměřené na cizince a migranty cizinecká policie opět v praxi využila speciální přístroj na detekování tlukotu srdce.

Policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje z Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort nezahálejí. Dne 25. září 2019 zrealizovali další policejní akci zaměřenou na kontrolu cizinců s názvem „ZÁTAH 1/19“.



Cílem této akce bylo případné zjištění tras možné nelegální migrace přes teritorium Libereckého kraje, odhalení neoprávněného pobytu a neoprávněného zaměstnání cizinců a odhalení protiprávního jednání cizinců ve vztahu k trestnímu zákoníku.



Policisté se tentokrát zaměřili na kontrolu stavebních prací na jednom objektu v Liberci a dále na kontrolu dodávkových a užitkových vozidel do 3,5t, nákladních vozidel nad 3,5t, kterých by mohlo být využito k převozu nelegálně migrujících osob.



Ve spolupráci s Celní správou České republiky provedli nejen kontrolu staveniště, ale prováděli také již zmíněné kontroly vozidel a to na pozemní komunikaci I. třídy č. 35 v Hrádku nad Nisou a na pozemní komunikaci I. třídy č. 10 v Harrachově. Do akce byl nasazen také detektor na detekování tlukotu srdce – HEARTBEAT, který mají policisté cizinecké policie v Liberci již více jak 3 měsíce k dispozici a který využili při nedávné čtyřdenní akce počátkem srpna s názvem „MIGRANT 1-19“.

Během této akce policisté zkontrolovali 19 občanů České republiky a 40 cizinců.

Dále provedli kontrolu 5 osobních vozidel, 3 dodávkových vozidel, 4 nákladních vozidel do 3,5t a 10 nákladních vozidel nad 3,5t.

V rámci kontrol zjistili celkem 8 přestupků, kterých se dopustili cizinci tím, že porušili povinnost, kterou jim ukládá zákon o pobytu cizinců. Za tyto přestupky uložili cizincům v příkazním řízení 8 pokut v celkové výši 3.600,- Kč. Kromě toho odhalili policisté 5 přestupků v dopravě. Tyto přestupky vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení, a to v celkové výši 1.900,- Kč.

Nezůstalo jenom u ukládání pokut, ale policisté zajistili také dle zákona o Polici ČR pět cizinců, u kterých bylo podezření na neoprávněné zaměstnání. Se všemi pěti cizinci bylo zahájeno řízení ve věci správního vyhoštění pro neoprávněné zaměstnání. Cizincům tak hrozí trest v podobě správního vyhoštění, kdy v případě vydání rozhodnutí o správním vyhoštění bude cizincům stanovena nejen lhůta k vycestování, ale také doba, po kterou nesmí vstoupit na území členských států Evropské unie. V případě, že po nabytí právní moci rozhodnutí nebude někdo z cizinců toto rozhodnutí respektovat, hrozí mu trestní stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



I přestože se nepodařilo zjistit během policejní akce žádný případ přepravy osob nelegálně vstupujících na území Schengenského prostoru, budou policisté v podobných akcích na území Libereckého kraje i v brzké době nadále pokračovat.



3. 10. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

