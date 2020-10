Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cizinec vnikl do rodinného domu a kradl

SOKOLOVSKO – Policisté ho poté rychle vypátrali schovaného v lesním porostu.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinů porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování.



Cizinec měl v neděli 11. října letošního roku vstoupit v ranních hodinách na pozemek rodinného domu v jedné menší obci na Sokolovsku. Po chvíli byl ale přistižen majitelem domu, který se zrovna chystal k odjezdu. Šestačtyřicetiletý majitel domu cizince okamžitě vyzval, aby opustil pozemek a nepohyboval se v blízkosti domu. Ten tak měl učinit a odejít.



Po odjezdu šestačtyřicetiletého muže se měl cizinec na pozemek rodinného domu vrátit. Následně měl poničit jedno z oken a vniknout do rodinného domu. Měl začít prohledávat místnosti a odcizit z nich několik věcí, jako například několik kusů nožů, zapalovačů, hodinky, šperky či finanční hotovost. Když ovšem poté vešel do jedné z místností, tak narazil na tři hrající si nezletilé děti. Nejstarší z nich okamžitě zavolalo jednomu z rodičů. Šestačtyřicetiletý muž na nic nečekal a z nedalekých Karlových Varů jel ke svému domu. Po příjezdu uviděl v zadní části domu cizince, kterého potkal již ráno, jak z pozemku utíká. Muž se za ním vydal a po několika set metrech ho měl uvidět schovaného ve křoví. Cizinec měl následně křoví opustit a s odcizenými noži se postavit proti šestačtyřicetiletému muži. Ten měl ze strachu o své zdraví a život odejít a okamžitě vše oznámit na tísňovou linku 158.



Policisté začali po cizinci okamžitě pátrat. Po necelých patnácti minutách si hlídka z obvodního oddělení Loket, která zrovna propátrávala lesní porost u pozemní komunikace, všimla u nedalekého rodinného domu v trávě schovaného muže. Policisté se za ním vydali a po zjištění, že se podle popisu jedná o hledaného cizince, ho zadrželi. Následně policisté provedli prohlídku zadržené osoby, při které zajistili věci odcizené z rodinného domu. Cizinec se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,94 promile.



Odcizenými věcmi a poničeným oknem měl třicetiletý muž způsobit škodu přibližně 82 tisíc korun.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 10. 2020

vytisknout e-mailem