Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cizinec ujížděl s odcizeným autem z Německa

KRAJ - Na útěku před policisty jej vystopoval služební pes.

Policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 13. 12. 2018 zadrželi na Náchodsku muže s odcizeným vozem zn. Mercedes Benz, který s ním ujížděl z Německa. Řídil ho cizinec, který mířil do Polska. Tam však už díky úspěšnému policejnímu zákroku, v němž policisté museli použít i služební zbraně, nedojel. Po vypátrání odcizeného vozidla v oblasti Jívky a Stárkova na pomezí trutnovského a náchodského regionu, udělaly policejní hlídky na ujíždějící vůz zátah. Muž však odmítal zastavit a naopak najel na policejní auto i zasahující policisty. Ti stihli uskočit a vystřelit na pneumatiky prchajícího vozu. Muž ujel ještě kilometr a půl, pak z auta vyskočil a utekl do zasněženého lesního porostu. Po stopách se mu ihned pustily policejní hlídky a psovodi se služebními psy, kteří pročesali sněhem zapadaný terén.



Prchajícího cizince po několika desítkách minut vystopoval služební pes Chucky. Policisté nebezpečného muže okamžitě zadrželi a přiložili mu služební pouta. Provedená orientační zkouška na přítomnost návykových látek skončila u podezřelého s pozitivním výsledkem. V muži zjistili 28letého cizince, kterého umístili do policejní cely.



Vzhledem k závažnosti cizincova jednání, kdy úmyslně najížděl na vytvořený zátaras a zasahující policisty, si celé vyšetřování převzal krajský výjezd. Policejní vyšetřovatel zahájil vyšetřování cizince a obvinil jej z trestného činu násilí proti úřední osobě ve stádiu pokusu, z podílnictví a z poškození cizí věci. Protože se snažil úmyslně působit na výkon pravomoci úřední osoby a mohl přitom zasahujícím policistům způsobit těžkou újmu na zdraví nebo škodu velkého rozsahu, hrozí mu trest odnětí svobody od tří do dvanácti let.

Policisté současně podali k rukám státního zástupce podnět na podání návrhu na vazební stíhání obviněného, kdy soud dnes dopoledne rozhodl o vazebním stíhání muže.

por. Mgr. Lenka Burýšková, por. Mgr. Eva Prachařová

Dne 15. 12. 2018 ve 12:00



