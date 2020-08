Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cizinec se vloupal do chalupy a usnul

JIČÍNSKO – Probudil ho až služební pes.

Ilustrační fotoPolicisté v těchto dnech přímo na místě činu zadrželi šestačtyřicetiletého muže cizí státní příslušnosti, který se měl vloupat do jedné z chalup v obci Osek.

Provinilec si za pomoci násilí zjednal přístup do chalupy. Tu následně celou prohledal a zároveň poškodil zabezpečovací zařízení. Následně si v pokoji pro hosty rozestlal postel a uložil se ke zdravému spánku. O to větší překvapení pro něho muselo být to, že ho zanedlouho z jeho rozjímání probudil psovod se služebním psem v doprovodu policejní hlídky. Zloděj tak dospával noc již v policejní cele. Na poškozených věcech způsobil celkovou škodu 17 tisíc korun.

Svým jednáním se dopustil přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Za tu mu soudce vyměřil trest v podobě vyhoštění z území České republiky na dobu pěti let.

nprap. Aleš Brendl

03. srpna 2020; 13:40

