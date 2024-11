Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizinec se při kontrole prokázal padělaným dokladem

JABLONEC NAD NISOU – Podezřelý, který se policistům prokázal padělaným řidičským průkazem na jméno zcela jiné osoby i z odlišného státu, skončil ve vyhošťovací vazbě.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 26letému cizinci podezření ze spáchání trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny, poškození cizích práv a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Podezřelého policisté kontrolovali krátce před půlnocí 29. října v Jablonci nad Nisou v ulici Pražská při řízení vozidla Škoda Octavia. Při kontrole se cizinec prokázal řidičským průkazem 32letého občana Rumunska. Ještě na místě provedená dechová zkouška měla sice negativní výsledek, ovšem výsledek orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek byl již pozitivní na THC a ampfetamin/metampfetamin. Další úkony s podezřelým již probíhaly na služebně, jelikož policisté také zjistili, že má v současné době vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to tedy na jméno uvedené v předloženém řidičském průkazu občana Rumunska.



Na obvodním oddělení policisté detailněji prohlédli předložený doklad a poměrně rychle pojali podezření, že uvedený řidičský průkaz je padělek. Z tohoto důvodu ke spolupráci přizvali i kolegy z cizinecké policie, kteří po důkladné prohlídce dokladu skutečně potvrdili, že je padělaný. Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem policisté muže zadrželi a začali prověřovat veškeré okolnosti směřující ke zjištění jeho skutečné totožnosti. Na případu spolupracovali s policisty z obvodního oddělení, policisté z cizinecké policie i kriminalisté. V rámci této intenzivní spolupráce se podařilo cizince ustanovit jako 26letého muže z východoevropské republiky sousedící s Rumunskem, který nerespektoval rozhodnutí soudu o vyhoštění z České republiky.

A nyní tedy můžeme protiprávní činnost podezřelého shrnout. Řídil vozidlo v ulicích města i přesto, že není držitelem žádného řidičského oprávnění a v současné době má Magistrátem města Jablonec nad Nisou vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Dále se při kontrole policistům prokázal padělaným řidičským průkazem, který užíval jako pravý a podvodně se vydával za osobu v něm uvedenou. Provedený test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl v jeho případě na tyto látky pozitivní. A v neposlední řadě nerespektoval rozhodnutí soudu z roku 2022 o uloženém trestu vyhoštění z České republiky.

S ohledem na uvedené skutečnosti státní zástupce navrhl, aby byl podezřelý vzat do vyhošťovací vazby. Tím, že podezřelý v minulosti již nerespektoval jeden uložený trest vyhoštění, vznikla důvodná obava, že by mohl obdobným způsobem mařit i další trest vyhoštění, bude-li mu uložen. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou tomuto návrhu vyhověl a do vyhošťovací vazby podezřelého poslal. Tomu nyní za spáchání uvedených trestných činů mimo jiného hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





6. 11. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje



Odkazy do noveho okna 1 Padělaný řidičský průkaz (1) Detailní náhled 2 Padělaný řidičský průkaz (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem