Cizinec podstrčil muži z Českolipska neplatné rumunské bankovky

ČESKOLIPSKO - Za dobrotu na žebrotu.

Dne 30. srpna kolem půl páté odpoledne projížděl 34letý muž ve svém vozidle po silnici I/38 z Doks na Mladou Boleslav, když na něj u odbočky na obec Bezděz začal vehementně mávat cizinec zhruba jeho věku, který stál v křižovatce u zaparkovaného osobního vozidla stříbrné barvy tovární značky Mercedes Benz s volantem vpravo. V něm seděla mladá žena s asi desetiletým dítětem.

Oznamovatel zastavil, aby zjistil, co se děje. Neznámý cizozemec s ním začal hovořit anglicky a žádal ho o to, aby mu vyměnil své české koruny za rumunskou měnu. Peníze prý nutně potřeboval na nákup pohonných hmot a na další výlohy jeho rodiny, která cestuje s ním. S ohledem na dítě v autě se mu oznamovatel rozhodl pomoci a vyměnil s ním svých 10 000 českých korun za jeho čtyři tisícové bankovky rumunské měny lei. Cizinec mu za to pěkně poděkoval a odjel.

Teprve potom oznamovatele napadlo podívat se na internet, jak si stojí rumunská měna, a zjistil, že platnost bankovek, které právě získal, skončila v roce 2005. Kromě toho se dozvěděl, že si jednu takovou bankovku v nominální hodnotě 1 000 lei, dnes může jako sběratelskou kuriozitu pořídit na Aukru za 21 českých korun.

My v současné době případ prověřujeme jako podvod a v této souvislosti lidem doporučujeme, aby si platnost cizích bankovek nejdříve ověřili a teprve potom je kupovali nebo vyměňovali za naši měnu. A to i tehdy, když chtějí dělat dobré skutky.

14. 9. 2022

