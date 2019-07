Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizinec po střetu s cyklistou ujel z místa dopravní nehody

LIBERECKO – Po voze na zemi zůstaly jen střepy a kousky platů. Přesto se kriminalistům podařilo již po dvou dnech řidiče osobního automobilu najít.

Silnicí třetí třídy ve směru na Machnín projížděla kolem 22. hodiny ve čtvrtek 13. června 48letá žena z Liberecka. V potemnělém úseku silnice, bez pouličního osvětlení, spatřila v záři reflektorů svého vozidla blikající světlo uprostřed silnice. Přibrzdila s tím, aby mohla včas reagovat na případně jedoucího cyklistu a na úskalí neočekávané dopravní situace. Světýlko na silnici se nepohybovalo a do tmy problikávalo stále ze stejného místa. Jakmile žena přijela na dohled, spatřila rozbité jízdní kolo a za ním ležícího muže. Střepy a části automobilu ji utvrdily v jediném možném scénáři. Cyklistu srazil nějaký automobil, jehož řidič z místa dopravní nehody pravděpodobně ujel, aniž by poskytl zraněnému pomoc a vyčkal na místě do příjezdu policistů. Žena zachovala chladnou hlavu a okamžitě zavolala na tísňovou linku. Operátoři tísňových linek se ženou komunikovali a radili jí, co a jak má se zraněným dělat. Žena se podle instrukcí chopila první pomoci a vyčkala se zraněným na místě, do příjezdu složek integrovaného záchranného systému.

Jakmile zdravotníci přijeli na místo, postarali se o zraněného muže, kterého s mnohačetnými poraněními okamžitě převezli do Krajské nemocnice v Liberci. Mezitím již dopravní policisté začali vyšetřovat, jak k nehodě došlo.

Po zdokumentování dopravní nehody si věc převzali liberečtí kriminalisté, kteří okamžitě zahájili pátraní po neznámém řidiči, jehož rozbité části vozu zůstaly na místě střetu. Práce nelehká, leč o pár dní později přinesla kýžené výsledky. Kriminalistům, se za vzájemné spolupráce s polskými kolegy, podařilo automobil a řidiče vypátrat v sousedním Polsku. O dva dny později již byl 40letý cizinec konfrontován s nashromážděnými důkazními prostředky. Muž kolem desáté večer skutečně úsekem projížděl se svým osobním automobilem a pravděpodobně do cyklisty pravou přední částí vozu narazil. I přes zranění sraženého cyklisty řidič osobního vozu z místa odjel, aniž by se postaral o jeho stav, ošetřil jej, či i jen zavolal zdravotnickou pomoc. Kromě jiného cizinec ani nevlastní řidičské oprávnění. Nutno však také uvést, že zkouška na přítomnost alkoholu v těle cyklisty byla pozitivní. Přístroj vykázal hodnoty přes 1,8 promile.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání obviněného 40letého cizince pro přečin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na pět let.

1. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

