Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cizinec obviněn z vraždy ve stádiu pokusu

KARLOVARSKO – A také ze znásilnění. Hrozí mu až osmnáctileté vězení.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a zvlášť závažného zločinu znásilnění.

Obviněný cizinec, který přijel do Karlových Varů v pátek 31. prosince 2021 v rámci silvestrovských oslav, se měl nejprve během nich poznat v nočních hodinách s místní sedmatřicetiletou ženou. Na tu měl následně 1. ledna letošního roku krátce po třetí hodině ranní zaútočit v lesním porostu poblíž restauračního zařízení v Karlových Varech. Cizinec, který měl útočit s úmyslem ženu usmrtit, jí měl způsobit vážná bodnořezná poranění v oblasti hrudníku a z místa utéct. Vážně zraněná žena měla následně s vypětím všech svých sil dojít do několik set metrů vzdáleného restauračního zařízení, kde upadla do bezvědomí. Poté byla žena převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Její zdravotní stav je v tuto chvíli stabilizovaný, avšak stále je v ohrožení života.

Cizinec měl dále krátce po agresivním útoku na sedmatřicetiletou ženu potkat o několik ulic dále teprve devatenáctiletou dívku, kterou měl ohrožovat nožem a přitom po ní požadovat pohlavní styk. Dívka měla odmítat a bránit se, ovšem po fyzickém napadení cizince měla omdlít. Následně na ní měl třiadvacetiletý cizinec vykonat soulož a poté z místa utéct. Zdravotní stav poškozené devatenáctileté dívky není života ohrožující a v současnosti již není hospitalizována ve zdravotnickém zařízení.

Ihned po přijetí oznámení o útoku na sedmatřicetiletou ženu na Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje došlo k vyslání maximálního počtu policejních hlídek k místu, kde byla poškozená sedmatřicetiletá žena nalezena. V krátké době získali policisté přibližný popis pachatele, po kterém ihned začali intenzivně pátrat v Karlových Varech, v městských lesích a kolem nich a dále v rámci dalších míst Karlovarského kraje.

V průběhu pátrání po pachateli útoku na sedmatřicetiletou ženu přijali policisté oznámení o znásilnění devatenáctileté dívky, která byla po útoku pachatele nějakou dobu v bezvědomí. Velmi krátce po přijetí tohoto druhého oznámení byl v rámci intenzivního pátrání karlovarských policistů podezřelý muž zadržen.

Cizinec se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,23 promile.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí cizinci trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 1. 2022

Související dokumenty Pokus vraždy v KV.mp4

Velikost souboru:55,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem