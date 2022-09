Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cizinec obviněn z převaděčství

ÚSTÍ NAD LABEM - Cizinec se domníval, že úplata za převaděčství, je dobrý přivýdělek.

Policejní komisař sdělil obvinění 23letému cizinci z trestného činu Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Obviněný cizinec v Maďarsku v Budapešti do svého vozidla naložil pět občanů Turecka. Tyto osoby i přesto, že si byl vědom, že nemají platné cestovní doklady a víza a rovněž nemají povolení k pobytu na území České republiky, následně převezl přes hraniční přechody v Maďarsku a Slovensku. Na území našeho státu pak pokračoval směrem k hranicím Německa, kdy cílovou stanicí měly být Drážďany. Ve chvíli, kdy se již blížil po dálnici D8 k hranici s Německem, byl hlídkou Celní správy zastaven a kontrolován. Pět státních příslušníků Turecka, kteří neměli u sebe žádné doklady bylo zajištěno a předáno do rukou policistů cizinecké policie. Policisté zajištěné osoby ztotožnili a eskrotovali na oddělení cizinecké policie v Ústí nad Labem. Třiadvacetiletý řidič byl zadržen a vyslechnut. Při výslechu uvedl, že se o možnosti převážení osob dozvěděl z inzerátu a že za úplatu 1 500 Euro se mu to zdálo jako dobrý přivýdělek. Na obviněného muže byla uvalena vazba a za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Ústí nad labem 19. září 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

