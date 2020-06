Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizinec nezvládl řízení a naboural zaparkované Subaru

LIBEREC - Kolem jedné hodiny v noci havaroval v ulici Jablonecká cizinec se Škodou Superb. Nehoda si vyžádala tři lehká zranění.

Řidič cizí státní příslušnosti jel kolem jedné hodiny ranní v neděli 21. června 2020 s vozidlem Škoda Superb ulicí Jablonecká v Liberci směrem od Vratislavic nad Nisou do centra města. Při projíždění pravotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost mokré vozovce a s vozidlem dostal smyk. Vozidlo přejelo následně do protisměru, kde narazilo u jednoho z domů do zaparkovaného vozidla Subaru Legacy.

Ve Škodě Superb cestovalo celkem 5 osob, kdy řidič a další dva spolucestující byli s lehkým zraněním převezeni do liberecké nemocnice na ošetření. Policisté podrobili řidiče orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, která byla negativní. Na vozidlech byla odhadnuta předběžná škoda ve výši 110 tisíc korun.

Okolnostmi nehody se i nadále zabývají liberečtí dopravní policisté.



21. 6. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

