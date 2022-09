Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cizinec napadl policisty

CHOMUTOVSKO - Posilněný alkoholem kradl a pak zaútočil na hlídku; V restauraci kradl štamgast; Opilá za volantem.

Podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě sdělili policisté v úterý 37letému cizinci. Muž byl v pondělí dopoledne zadržen pracovníkem bezpečnostní služby v souvislosti s krádeží láhve alkoholického likéru v jirkovském supermarketu. K události byli přivoláni policisté, což se dotyčnému zjevně nelíbilo. Nejprve fyzicky napadl policistku, kterou kopl do zápěstí a o chvíli později také do nohy. Ve služebním vozidle pak ještě zaútočil na policistu, kterého se pokusil kousnout do krku. Muž, který nadýchal přes dvě promile alkoholu, skončil v policejní cele a v rámci tzv. zjednodušeného zkráceného přípravného řízení byl již postaven před soud. Ten dnes rozhodl o jeho vyhoštění z České republiky.

V restauraci kradl štamgast

Do své oblíbené restaurace v Jirkově vyrazil v tomto týdnu 54letý muž, který ji navštěvuje pravidelně. Tentokrát však bylo již po zavírací době, což štamgasta od „návštěvy“ hospody očividně neodradilo. Dveře nebyly zamčené, vstoupil tedy dovnitř. Když zjistil, že tam nikdo není, začal se obsluhovat sám. Z baru sebral 15 láhví s tvrdým alkoholem, které si dal do tašky. Kromě nich měl odcizit také tři tisíce korun a z místa poté odejít. K jeho smůle byla část jeho jednání zachycena kamerami a provozovatel restaurace po zhlédnutí záznamu štamgasta poznal. Navíc ho následně potkal v parku a přivolal na něho policisty, kteří muže zadrželi a sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu krádeže. U soudu mu s ohledem na jeho dřívější trest za loupež hrozí nyní až tříletý pobyt za mřížemi.

Opilá za volantem

Na policejním oddělení skončila minulý pátek odpoledne 33letá řidička z Chomutova. Policisté ji zastavili v ulici Pražská a v rámci silniční kontroly s ní provedli dechovou zkoušku. Ta ukázala, že žena za volantem osobního vozidla značky Ford byla pod vlivem alkoholu. Nadýchala totiž hodnoty kolem 1,2 promile. Její jízda tedy předčasně skončila a řidička nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle zákona může za takové jednání soud uložit peněžitý trest, zákaz činnosti a v krajním případě i trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. září 2022

