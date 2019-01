Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cizinec měl okrást své příbuzné

KARLOVARSKO – Policisté zajistili přes jeden milion korun.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zločinu Krádež.

Manželský pár žijící v rodinném domě v Karlových Varech svěřil klíč od domu svému pětadvacetiletému příbuznému. A ten toho dokonale využil ve svůj prospěch. Pětadvacetiletý cizinec měl v odpoledních hodinách prvního prosincového dne minulého roku vniknout do domu, ve kterém zrovna nikdo nebyl, a odpojit elektronický zabezpečovací systém. Poté měl v jedné z místností vzít klíče od trezorů nacházejících se v domě a z těch měl následně odcizit finanční hotovost v různých měnách. Celkem měl svým příbuzným odcizit v přepočtu přes 2 miliony korun. Pak měl cizinec rodinný dům opustit. To, že se pachatel většinou vrací na místo činu, potvrdil i pětadvacetiletý muž, který se do domu po několika hodinách vrátil. Následně měl kontaktovat své příbuzné s tím, že dům není uzamčený a po zkontrolování trezorů, ve kterých chyběla finanční hotovost, okamžitě přivolal policii.

Karlovarští kriminalisté se případem ihned zabývali. Po několika dnech, kdy policisté provedli nespočet šetření a zjistili důležité poznatky, cizince okamžitě zadrželi. Zároveň se podařilo výbornou prací kriminalistů zajistit také část z odcizených peněz, která v přepočtu přesahovala jeden milion korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let.

prap. Jakub Kopřiva

3. 1. 2019

