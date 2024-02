Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cizinec je stíhaný vazebně

TRUTNOVSKO - K napadení došlo po požití alkoholu.

Operační důstojník v pondělí 5. února 2024 krátce po 5. hodině ranní vyslal policisty ze Žacléře do Bernartic na oznámení týkající se fyzického napadení otce 12leté oznamovatelky, který se právě ve špatném zdravotním stavu vrátil domů.

Policejní komisař v úterý 6. 2. 2024 zahájil trestní stíhání proti 47letému cizinci, kterému klademe za vinu, že v Žacléři na návštěvě jeho kamaráda popíjel alkohol společně ještě s třetím cizincem, který se dle slov majitele bytu k němu choval neslušně a to tak, že mu tykal, což je v jejich kultuře známkou velké neuctivosti. Nejprve došlo ke slovní rozepři, která vyústila k fyzickému napadení 39letého muže.

Obviněný měl poškozeného několikrát udeřit pěstí do hrudníku, hlavy, zad a boků, dokonce do něho i kopal. Toto násilné napadání trvalo téměř 30 minut, když se poškozenému podařilo přelézt do kuchyně. Dále „útočník“ bránil poškozenému opustit byt, když uzamkl vchodové dveře. Napadený vyčkal, až oba muži usnou, našel klíče od bytu a „s velkým štěstím“ došel domů do Bernartic.

Poškozenému obviněný způsobil tímto jednáním těžké ublížení na zdraví s bezprostředním ohrožením na životě.

Kriminalisté 47letého muže zadrželi v pondělí na vlakovém nádraží v Jaroměři na cestě do jeho bydliště. S policisty spolupracoval.

Policejní komisař v úterý zaslal státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově dnes akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

Muži ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a z přečinu omezování osobní svobody, hrozí pobyt ve vězení od 3 do 10 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

8. 2. 2024, 13:10

