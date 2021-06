Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cizinci zápasili venku na sídlišti

MOSTECKO - Prý šlo o jejich národní sport, zápas se však zvrtl ve rvačku; Ukradl zboží za 12 tisíc; Policisté pomohli zraněné řidičce.

Rušnou noc o víkendu měli policisté obvodního oddělení Hamr. Ti přijali oznámení v noci ze soboty na neděli o rvačce dvou mužů na místě veřejnosti přístupném. Po příjezdu na udané místo policisté našli dva muže, kteří byli oblečeni do půli těla jen v teplácích. Jeden ležel na trávě a měl zakrvácený obličej. Na místo byl vyslán výjezd služby kriminální policie a vyšetřování, který na objasnění případu pracoval spolu s hamerskými policisty, a z důvodu zranění byla přivolána rychlá záchranná služba, která poškozeného odvezla do zdravotnického zařízení. Muž byl hospitalizován, posléze tu noc z nemocnice svévolně odešel. Druhý muž byl na místě zadržen. Hlídky u obou protagonistů provedly dechové zkoušky na alkohol, které byly pozitivní s výsledkem přes jedno promile alkoholu v dechu.

Policisté provedeným šetřením ověřili ve spolupráci s cizineckou policií totožnost cizinců, kteří u sebe neměli žádné doklady. Na místo museli přibrat tlumočníka.

Z výslechu obou cizinců bylo zjištěno, že jeden z nich bydlí v Janově a druhý ho přijel navštívit. Spolu měli nejprve popíjet a poté se domluvili, že budou zápasit podle pravidel jejich národního sportu Tranta. Doma, odkud jsou, vítěze čeká cena v podobě domácího zvířete. Tady se dohodli na výhře pět tisíc korun. Tento jejich zápas údajně nedovoluje žádné rány pěstmi či kopy, ale cílem je dostat protivníka co nejrychleji na záda. Na zápas dohlížel třetí muž. Zřejmě alkohol trochu pravidla souboje pozměnil, neboť když jeden z nich začal vyhrávat, tak se druhému výsledek nelíbil a přitvrdil. Poškozeného měl opakovaně udeřit pěstmi do hlavy i těla. Po příjezdu policie třetí muž, který stál opodál, zmizel. I toho policie ustanovila.

Policisté obvodního oddělení Hamr již o víkendu ve zrychleném zkráceném přípravném řízení se zadržením sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 21letému muži a z přečinů výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví 23letému muži, oba cizinci. Už včera policisté předali stánímu zástupci spisy a soud nyní oba muže potrestal vyhoštěním z České republiky.

Za nákupy neplatil, ukradl mimo jiné i 137 čokolád

Litvínovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže 36letému muži z Litvínova. Ten měl dle policistů ve 12 případech nakupovat v litvínovských supermarketech zboží, za které zásadně neplatil. Lup si ukrýval zpravidla pod oděv a ve většině případů byl přistižen pracovníky ostrahy prodejen, zadržen a předán policii. Litvínovan měl během svých nákupů za pět prstů odcizit celkem 137 čokolád různých druhů, 4 bonboniéry, klobásy, salámy, 8 balení s masem, pět parfémů a 4 lahve alkoholu. Hodnota odcizeného zboží přesáhla částku 12 tisíc korun.

Hlídka z policejní stanice našla havarované auto, řidičce poskytla první pomoc

Policisté z policejní stanice Nová Ves v Horách si včera krátce před polednem při výkonu služby mezi obcemi Nová Ves v Horách a Hora Svaté Kateřiny všimli v lesíku havarovaného osobního vozidla tovární značky Škoda. Na místě ohledáním vozu zjistili, že uvnitř vozidla je řidička, která je v bezvědomí a poskytli jí první pomoc. S ohledem na zdravotní stav mladé ženy na místo přivolali zdravotníky, kteří motoristku převezli do nemocnice. Příčinu dopravní nehody nyní šetří dopravní policisté.

nprap. Ludmila Světláková

Most 8. června 2021

