Cizinci vypršel čas

LIBEREC – Usedl za volant pod vlivem alkoholu a s platným zákazem řízení motorových vozidel.

Jistě jste si mnohokráte položili onu palčivou otázku - „Kolik času mi ještě zbývá?“. Mnohdy vám vyvstala na mysl při čekání na autobus, ve frontách na úřadech, ale i při zcela jiných životních okamžicích. Mít čas tak nějak pod palcem asi úplně nejde, ale chytré hlavy přišly alespoň s částečným řešením. Vymyslely hodinky.

Každá mince však má dvě strany a ani přístroj na zápěstí ruky není všemocný. Jsou totiž i jednici, kteří se snaží nad oním neúprosným hlídačem zvítězit úplně jinak. Ne vždy se jim to daří tak, jak by si představovali a důsledky, které z jejich počínání vyvstanou, jsou více než překvapivé. Lze však konstatovat, že třeba volba alkoholu, jako instrumentu na ovládnutí času, má jen omezený efekt. Funguje tak říkajíc jen na oko. A také na játra. Někdy více a někdy méně zdařile. Pro ilustraci onoho marného boje s časem, v němž ke zmaru přispěl notnou dávkou i alkohol, nezbývá, než poukázat na konkrétní případ. Nevyrovnaná partie s jedním lidským osudem se odehrála v pondělí, 5. dubna.

Krátce po osmé večerní spatřila ostraha Liberecké nemocnice bloudit klikatými uličkami areálu osobní automobil. Nezvyklý úkaz, kdy se vůz opakovaně zjevoval tu u jedné, tu u druhé brány, zavdal v ostraze podezření, že je něco v nepořádku. Řidič, ve snaze dostat se ven, čelil opakovaným upozorněním ze strany trpělivé ostrahy. „Výjezd je úplně jinde“. Muž se však informacím bránil natolik srdnatě, že se stále vracel tam, kde před tím nepochodil. Opakování, matka moudrosti? Marná snaha. Na řadu tak přišla policie. Nejprve strážníci policie městské a pak i policie státní. 48letý cizinec za volantem vozu, posílený několika stakany destilátu, pozapomněl na bezplatnou půlhodinku, která mu umožnila do areálu vjet. Uplynutí této lhůty a destilát v těle se muži stal osudným.

Nesmlouvavý přístroj, určený k zjišťování míry alkoholu, odhalil v mužově dechu zajímavou hodnotu, při které jedinci slabší fyzické konstituce koketují se silami o mnoho nevyzpytatelnějšími. Snad jen pravidelný trénink může pomoci zdolat hranici tří promile nebo ji dokonce o čtyři desetiny úspěšně překonat. K pomyslné cizincově prohře přispěl i fakt, že vozidlo řídil s platným zákazem řízení.

Podezřelý je ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

12. dubna 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

