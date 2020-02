Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Cizinci v úkrytu nákladního vlaku

PARDUBICKÝ KRAJ - Policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje v minulých dnech kontrolovali na autobusové zastávce v Ústí nad Orlicí 5 cizinců, kteří u sebe neměli doklady a ke své totožnosti uvedli pouze to, že jsou z Afganistánu a jsou mladší 18ti let. Policistům ale odmítali uvést jakékoliv další osobní údaje. Všichni cizinci proto byli policisty zajištěni a převezeni na oddělení.

Po sledu úkonů směřujících k identifikaci cizinců jsme zjistili, že žádný ze zajištěných nepožádal o azyl v zemích Evropské unie. Cizinci dále uvedli, že jsou na cestě přibližně rok a do České republiky přicestovali tzv. Balkánskou cestou, kdy za služby platili převaděčům částky v řádech tisíců eur. Vypověděli, že cestovní doklady buď nikdy neměli vydané, nebo je záměrně po cestě zničili. Doplnili, že nemít a nikdy neukazovat doklady bylo na doporučení převaděčů. Vyhýbali se oficiálním hraničním přechodům, vyhýbali se policii i úřadům. V Ústí nad Orlicí se objevili poté, co vystoupili z nákladního vlaku jedoucího ze Srbska. Úkryt nákladního vlaku využívali po cestě opakovaně. Dle jejich slov byl cíl jejich cesty Německo. Důvod cesty byl dle výpovědí čistě ekonomický, chtěli v Německu studovat nebo pracovat. Cizinecká policie vydala Rozhodnutí o zajištění cizince podle zákona o zajištění cizinců a následně Příkaz k umístění cizince do Zařízení pro zajištění cizinců, kam byli všichni umístěni a nadále probíhají další úkony v rámci správního řízení.

kpt. Lic. Martin DEMEK – odbor cizinecké policie KŘP Pardubického kraje

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ – tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Související dokumenty video.mp4

Velikost souboru:59,4 MB / formát MP4

