Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cizinci sebral mobilní telefon

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

V polovině června letošního roku přijela trojice cizinců do Chebu, kde nejdříve nakoupila v místních obchodech a tržnicích a poté vyrazila ve večerních hodinách do restauračního zařízení. Po popíjení alkoholických nápojů se cizinci vydali směrem k hotelu, kde byli ubytováni. Po cestě měli potkat trojici mužů, se kterými se dali do řeči a následně měli jít společně k hotelu. V podchodu v ulici Komenského požádal šestatřicetiletý muž cizince, aby mu půjčil mobilní telefon, že mu do něj uloží své číslo. Cizinec souhlasil a mobilní telefon mu půjčil. Následně šestatřicetiletý muž na nic nečekal a s telefonem začal utíkat pryč. Po několika metrech ale zastavil, cizinec ho doběhl a požadoval, aby mu vrátil mobilní telefon. Muž mu měl uvést, že mu ho vrátí pouze v případě, že mu za to dá finanční prostředky, které má u sebe. Po výměně názorů mu nakonec cizinec vydal peníze a muž mu vrátil mobilní telefon. Následně obě skupinky z místa odešly. Cizinci byla způsobena škoda téměř 1 500 korun.

Po provedených šetřeních policisté šestatřicetiletého muže vypátrali v jednom z chebských barů, zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů zpronevěry a útisku.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 7. 2019

