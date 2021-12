Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cizinci pobývali na našem území neoprávněně

KARLOVARSKÝ KRAJ – Cizinecká policie zajistila 23 cizinců.

Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve čtvrtek dne 16. prosince 2021 v ranních hodinách provedli několik pobytových kontrol na Karlovarsku. Při těch se zaměřili především na oprávněnost pobytu cizinců na území České republiky a plnění povinností ubytovatele dle zákona 326/1999Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Při této akci bylo policisty zajištěno celkem třiadvacet osob cizí státní příslušnosti ve věku od 19 do 60 let, které na území České republiky pobývaly neoprávněně. U jedenácti těchto cizinců bylo dále vedeno správní řízení o správným vyhoštění a ještě téhož dne vydáno Rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie. Zbylým dvanácti cizincům byl ukončen jejich přechodný pobyt udělením výjezdního aktu, a to z důvodu, že na území České republiky vstoupili v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje vstup na území České republiky cizincům, kteří nespadají do zde uvedených výjimek, a to za účelem ochrany obyvatelstva před zavlečením nemoci Covid-19 do České republiky. Všichni cizinci musí území opustit v době stanovené výjezdním aktem.

nprap. Eva Valtová

17. 12. 2021

