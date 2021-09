Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizinci hrozí až osm let vězení

LIBERECKO – Policisté zadrželi cizince při převozu odcizeného obytného vozu.

V pátek 17. září oznámil všímavý občan na linku 158, že v prostoru bývalé pískovny v katastru Nového Města pod Smrkem je zaparkován obytný automobil s německými registračními značkami, u kterého se pohybují zvláštní lidé. Na místo nálezu okamžitě vyrazili službu konající policisté z místně příslušného obvodního oddělení. Po příjezdu na místo skutečně nalezli obytnou dodávku zaparkovánu v lesním porostu pískovny. Nedaleko od ní pak spatřili 23letého cizince. Ten, jakmile uviděl blížící se muže zákona, vzal nohy na ramena. Nedoběhl však daleko. Zkušení policisté jej po několika desítkách metrů doběhli a zpacifikovali.

Nezbytnými úkony na místě nálezu pak policisté zjistili, že dodávka v hodnotě více jak milionu korun byla odcizena předchozího dne ve Spolkové republice Německo. Cizinec pod vlivem drog po neodkladných úkonech putoval do policejní cely. Následujícího dne zahájili liberečtí kriminalisté jeho trestní stíhání, jakožto osoby obviněné ze spáchání zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti. V případě odsouzení tak 23letému cizinci může hrozit trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Zároveň kriminalisté také podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován a muž tak do výroku soudu vyčká v cele vazební věznice.

Celková škoda byla vyčíslena na bezmála jeden milion a dvě stě tisíc korun.

Všímavému oznamovateli děkujeme za spolupráci.

20. září 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

