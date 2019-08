Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cizince přistihli při sprejování

BRNO: Jakékoli výmluvy by byly marné, muž se k činu doznal.

Včera brzo nad ránem si policisté hlídkové služby všimli na Slovanském nám různorodé skupinky tří osob, dvou mužů a jedné ženy. Jak později zjistili, všichni to byli cizinci, muž a žena ze sousedního státu třetí muž byl Mexičan. Tento se snažil při průjezdu policistů skrýt za zaparkovaným vozidlem. To se hlídce zdálo podezřelé a tak se rozhodli, že osoby zkontrolují. Hned jak policisté vystoupili z auta, ucítili typický zápach rozpouštědla. Muž, který se chtěl ukrýt za vozidlem, měl navíc ruce znečištěné barvou. Když opodál uviděli na stěně památkově chráněného domu čerstvé grafiti, bylo jim vše jasné. Muž se zabarvenýma rukama se ani nesnažil klást odpor. Za to druhý z mužů s policisty nespolupracoval. Častoval je zemitými slovenskými výrazy a nakonec se pokusil i z místa odejít takže policisté museli použít donucovací prostředky. Oba dva muži nakonec skončili v policejní cele.

nprap. David Chaloupka, 23. srpna 2019

Související dokumenty sprejer.mp3

Velikost souboru:779,8 KB / formát MP3

