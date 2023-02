Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cizince obvinili ze zločinu padělání a pozměnění peněz

PLZEŇSKÝ KRAJ – Mladý muž si opatřil bankovky používané ve filmových produkcích a udával je jako pravé. Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání.

Na přelomu ledna a února 2023 letošního roku přijali policisté oznámení, že ve dvou případech na čerpacích stanicích v Rozvadově neustanovený německy mluvící muž zaplatil za pohonné hmoty, které načerpal do svého vozidla, čokoládové tyčinky a limonády napodobeninou stoeurové bankovky s nápisem Movie Money a upravenou do opotřebovaného stavu. Napodobeninami bankovek zaplatil jako pravými v úmyslu obohatit se a získat majetkový prospěch. V obou případech obsluha peníze přijala a vrátila zbývající částku. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění peněz. Byly jim vydány bankovky, kterými bylo placeno na čerpacích stanicích, a rovněž byly zajištěny kamerové záznamy z provozoven. Na základě toho pak byl v objektu kasina zadržen pětadvacetiletý muž. U sebe měl 119 kusů bankovek v nominální hodnotě 5 euro, 120 kusů bankovek v nominální hodnotě 20 euro a stejný počet bankovek v nominální hodnotě 50 euro, 20 kusů v nominální hodnotě 200 euro a další bankovky. Všechny byly s nápisem Movie Money. Ty se používají ve filmových produkcích při natáčení filmů. Krajští kriminalisté odboru hospodářské kriminality v těchto dnech zahájili trestní stíhání tohoto muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu padělání a pozměnění peněz. Hrozí mu trest odnětí svobody na tři roky až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. února 2023

vytisknout e-mailem