Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Cizí peníze si nenechávejte

České Budějovice - Muž nevrátil peníze, které se mu objevily na bankovním účtu.

Celkem o 15 000 korun si chtěl přilepšit muž (28 let) z Českobudějovicka. Jako majitel jednoho bankovního účtu totiž vinou technické chyby jedné bankovní společnosti obdržel na svůj účet částku 15 000 korun. Banka ho kontaktovala a opakovaně po něm žádala vrácení peněz. Do toho se však muži nechtělo a tak se zástupce finanční instituce obrátil na policii. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu zatajení věci. Muž si totiž neoprávněně přisvojil věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci omylem. Případ prověřují policisté z obvodního oddělení v Lišově ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

24. června 2021

